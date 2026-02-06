Snow Man＆伊藤英明、“俺流アプデ”冬のデートコーデ対決 辛口審査員が満場一致の殿堂入りも
9人組グループ・Snow Manが出演する6日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャル（後7：00）は、ゲストに伊藤英明を迎え、「東京それスノコレクション」第6弾を送る。
【写真】ハイパーホッケーに参加する中島健人＆山田裕貴
大型ファッションショー「TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）」略して「TSC」の第6弾。2026ウィンターコレクションが開幕。今回の「TSC」に参加するモデルは、Snow Manと伊藤を加えた9人。
テーマに合わせてそれぞれがガチで考えたコーディネートをまとい、1人ずつランウェイに登場。ランウェイの先にいる辛口女性審査員5人がその場でファッションを審査し、過半数から“ダサい”と判定されると、業界初「顔だけ残し穴」に落下するという屈辱が待っている。今回進行を務めるのは、山里亮太（南海キャンディーズ）。
今回のテーマは「国民的ドラマ・映画のファッションを俺流アプデ 冬のデートコーデ」。国民的ドラマ・映画のファッション要素を自分流にアップデートしたコーデに加え、デートプランにドラマ・映画の要素を取り入れる。
さらに、彼女が着るコーデもモデル自ら考案。彼女の服装も審査の重要ポイントになるため、人気有名人が彼女役のスペシャルモデルとして登場し、一緒にランウェイを歩く。
モデルたちの運命を左右する審査員は本企画ではおなじみのあの、アン ミカ、藤田ニコル、RIKACOに加え、森香澄が初参戦。審査員たちはコーディネート・BGM・シチュエーションをトータルして審査に臨む。
俳優として数々の名作に出演し、モデルとしてもパリコレのランウェイを歩いた経験も持つ伊藤は、どんなファッションでSnow Manに挑むのか。
Snow Manと伊藤の9人で「TSCコレクション殿堂入り」を目指すが…「自分の弟を見てるみたい」「ほぼウ◯チ色」など、今回も審査員から超辛口コメントが飛び交う。そんな中、審査員が満場一致で殿堂入り認定したコーディネートが。一体誰のコーディネートなのか。
さらに「ダサい」と審査されたモデルの中から“一番ダサい男”、ダサコレ王を決定。不名誉な称号を手にしてしまうのは、一体誰なのか。「芸能人リアル私服抜き打ち審査」では、私服のイメージがない芸能人のファッションを抜き打ちで審査。大人気『M-1』芸人や世界で話題の有名人がドッキリでランウェイに放り込まれる。そしてファッションチェックの結果は。
