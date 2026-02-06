知性溢れるママ雀士が、守備で魅せた。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」2月5日の第1試合。赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）が、冷静沈着な判断でピンチを脱出し、視聴者や解説陣を唸らせる場面があった。

【映像】危険を察知 秀才雀士のオリ選択がズバリとハマった局面

場面は南2局2本場。浅見は3万3000点持ちのトップ目で局を迎えた。ここで2着目で追うセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）から、八万待ちの先制リーチが入る。竹内の持ち点は2万5000点。トップを維持したい浅見にとって、最も放銃を避けたい相手からの勝負手だった。

“特攻シンデレラ”の異名を持ち、攻めの姿勢も魅力の浅見だが、この場面では最大級の警戒を払いながら打ち回す。そして終盤の15巡目、浅見の手元に5索が舞い込んだ。ここで五万を切れば、平和・赤のテンパイが取れる形。しかし、五万はリーチに対して安牌ではない。浅見は熟考の末、テンパイに取ることなく、自らの面子を壊す5筒切りを選択し、完全撤退の道を選んだ。

この決断には、自身ならリーチに行くと語っていた解説の村上淳（最高位戦）も「マジかー」と思わず驚きの声を上げる。しかし、その直後のことだった。浅見が次に引き寄せたのは、竹内のアガリ牌である八万。もしテンパイに溺れて五万を切ってリーチをしていれば、次巡にこの八万を掴んで放銃となっていた。紙一重の差で失点を回避した浅見に対し、放送席からは称賛の声が止まない。村上は「見事です」「理性が働いていました」と、その卓越した危機管理能力を高く評価した。

視聴者からも「よくおりた！」「大正解」「完ぺきな守備力だよこれは」と絶賛の嵐が巻き起こり、異名をもじった「柔軟シンデレラ草」といったコメントも寄せられた。トップ目の重圧に屈せず、理を貫いた浅見の“神回避”が、勝利への執念を象徴する一局となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

