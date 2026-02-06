カーネーションの吉田が、過去に経験した「人生のモテ期」を回顧。超実力派の先輩芸人たちから熱烈なアプローチを受けていた過去を暴露した。

【映像】熱烈アプローチされた人気男性芸人2人

2026年2月4日放送の『これ余談なんですけど…』には、カーネーション・吉田結衣、スパイク・松浦志穂、Aマッソ・加納、水田信二が登場。男性芸人を異性として好きになるかという話題でスタジオが熱を帯びた。

吉田は「10年ぐらい前の一瞬だけモテた期間」を振り返り、笑い飯・哲夫とのエピソードを告白。夜、二人で歩いている時に哲夫から「何にもない時もメールしていい？」と聞かれたことを明かし、「口説かれてんなって思いました」と当時を振り返った。山内も「哲夫さん（吉田のこと）めっちゃ言ってたもんな」と同意し、濱家も「吉田が可愛い可愛いって言ってた」と証言した。

さらに吉田のモテ伝説は止まらず、見取り図・リリーからも「可愛い」と絶賛されていたという。「一回だけ、リリーさんと哲夫さんがどっちが私のことほんまに好きかで喧嘩してました」という驚愕の三角関係を暴露。濱家から「その時どういう気持ちになるの？」と尋ねられると、吉田は当時の余裕を再現するかのように「もうどっちでもええやん」とスカした表情で答え、スタジオは大きな笑いに包まれた。