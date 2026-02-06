女優の藤原紀香（54）が6日までに自身のインスタグラムを更新。亡くなった父との写真を投稿し、父との思い出をつづった。

藤原は5日のブログで舞台「忠臣蔵」公演期間中に父が死去していたことを明かした。

藤原はインスタで「天に旅立った父は、絵に描いたような昭和の頑固おやじでした」と回想。大学生になっても門限は夜10時だったといい、「門限を少しでも過ぎようものなら、木刀を持って玄関の前で仁王立ち。口答えすると家に入れてもらえず、当時飼っていた大きな黒ラブの犬小屋で寝たこともあります。実話です（笑）」と懐かしんだ。

大学在学中に芸能界にスカウトされたが、「父は芸能界入りに猛反対。東京に出るなどとんでもない――父はまったく話を聞いてくれませんでした」と明かした。夢を諦めたくなかった藤原は学業と両立させながら、東京と兵庫を往復して、モデルの仕事を続けた。そんな時に阪神・淡路大震災が起きた。「生と死を目の当たりにし、死生観が大きく変わりました」。父の反対を押し切って上京を決意した。

父は最後まで藤原の芸能界入りを認めなかったが、上京の日に藤原を乗せて東京まで軽トラックを運転した。そして、東京のアパートに荷物を運び終えると、ただ一言、「鍵、締めろ。戸締まりだけは毎日しっかりしろ」と口にしたという。「あの時、“ありがとう”と言えなかったけれど、無言でハンドルを握り続けた父の横顔と、あの戸締まりの言葉は今も忘れられません。不器用で言葉少ない、けれど確かな愛情と、娘を一人の人間として送り出す、父の覚悟だったのかな、と」とつづった。

上京後しばらくは仕事のない日々が続いたが、やがて大ブレーク。藤原は2000年ごろに500人のファンと沖縄へ行くJALのイベントに両親を招待した。「飛行機嫌いの父は震えながらも搭乗し、会場ではファンの皆さんに接するたび、“紀香をよろしくお願いします”と頭を下げてくれていたと、後から母に聞きました」と明かした。「“500人の皆さんと一緒にジャンボに乗る会なんて、なかなか無いらしいぞ〜”と、誇らしそうに話す父の笑顔は、今も心に焼き付いています」と感慨深げにつづった。

続く投稿で、父が戦争によって母と妹を失ったことを明かし、「生きることの厳しさを身をもって知っていたからこそ、父は私の上京に反対し続けたのでしょう。芸能界への単なる憧れや半端な気持ちではうまくいかないのだと、そう教えたかったのだと思います」と父に思いをはせた。

「私は大丈夫。戦争を生き抜いた貴方の強さと、不器用だけれど大きな優しさを受け継ぐ、貴方の娘として体現できるようこれからも歩いていきます」と決意。「貴方が紡いでくれたこの命を、世の中のために生かせるように。エンタメの道をさらに突き詰めていけるよう」とつづり、「お父さん、本当にありがとう」と父への感謝の言葉で結んだ。