「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（48）が6日、X（旧ツイッター）を更新。衆院選（8日投開票）東京13区から立候補している自民党の土田慎前衆院議員（35）が「国民の皆さんに汗を流して、場合によっては血を流していただかないといけない」などと語る切り抜き動画がXで拡散されたことを受け、私見を述べた。

三浦は、土田氏が1月31日に出演したネット討論会で「次の世代にバトンタッチする為に、我々政治家だけでなく国民の皆さんに汗を流していただく、場合によっては血を流していただくこともあるかもしれません」と語った発言を引用。「これを私は比喩表現だと受け止めたけど」とした上で、「誤解を生みやすいし、もう少し言葉を選んだ方が良かったなと個人的に思います」とつづった。

続く投稿で「これが、『国家の為に血を流していただく』なら、フォローしようがないし、大失言だったと思いますが『次の世代の為に』なので、まだ納得できます」とし、「子供達の為なら、血も汗も涙も流すて人、たくさんいますよ。※この『血も汗も涙も流す』というのは比喩表現です」とつづった。

土田氏は4日、自身のXで、問題の切り抜き動画に言及。「こちら大きな誤解を生んでいるようですが、こんなに素晴らしいインフラ等、日本を次の世代にもバトンタッチしていく為には痛みも伴う構造改革をしないといけない、という意図での発言です。当然、戦争を起こさせないのが政治家の1番の仕事だと矜持を持って日頃から活動しておりますので、ご指摘いただいている内容とは全く異なる文脈です」と真意を説明し、「一部ではなく全体と文脈を見ていただけますとその意図も伝わると思います。よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。