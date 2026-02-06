レアル・マドリードFWキリアン・ムバッペは、現在サッカー界でもっとも高額な年俸を受け取る選手の一人だ。ムバッペはモナコ、そしてパリ・サンジェルマンでも高額な給与を得ており、将来的にももっとも裕福な選手の一人となることが見込まれる。



そんななかポルトガル『A Bola』は、ムバッペの母親もまた高額な給与をムバッペから受け取っていると報じた。



母親であるファイザ・ラマリ氏は、ムバッペの私生活、仕事、財務を管理する仕事を行っている。彼女はPSGとの給与支払い不履行の訴訟でも中心に立っており、ムバッペの代理人でありマネージャーだ。





ラマリさんは金銭面をめぐって、息子と口論になったことがあると明かしている。ラマリ氏はムバッペの給与の半分を要求し、ムバッペは高すぎると反論したのだという。「半分も渡さない！ 一体どういうことなんだ？ ゴールを決めるのは僕なのに、どうして50％も期待できるというんだ！」それに対しラマリ氏はムバッペのために働いているのだと主張し、譲らなかったという。最終的には30％に下げ、それ以下になったら仕事を辞めてムバッペを放っておくと言ったようだ。ムバッペはそれを受け入れ、給与の30％をラマリ氏に渡しているという。同紙はムバッペの年俸は1500万ユーロであり、ラマリ氏は年間450万ユーロ（約8億2000万円）を受け取っていると報じた。これはラウール・アセンシオ、フランコ・マスタントゥオーノ、ゴンサロ・ガルシア、アンドリー・ルニン、フラン・ガルシア、アルダ・ギュレル、ブラヒム・ディアスらの年俸を上回っているようだ。収入の大部分は2020年に設立されたキリアン・ムバッペ財団に寄付され、子供たちを支援するために使われているという。ラマリ氏は実業家でもあり、ファミリー企業『KM7』の経営者でもある。以前にフランス2部のカーンや、3部ニーム・オリンピックの買収に動いたことも伝えられた。この母親、かなりのやり手であるようだ。