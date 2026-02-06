平愛梨、父親の職業を明かす 独身時代の一人暮らし条件は「“門があること”」
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が6日、自身のインスタグラムを更新し、父親の職業や住まいに対するこだわりを明かした。
【写真】番組出演時のファッションと髪型を披露した平愛梨
平は、5日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜 後10：00）に出演。放送後にインスタを通じて「私の父は建築の仕事なので昔から家が建つことの興味はあった」と告白。小学5年生の頃には「自分が憧れる間取り図を書いたことがある」と、幼少期から住まいへの関心が強かったことを振り返った。
さらに、独身時代に一人暮らしをする際の条件についても言及。「独身時代一人暮らしの条件は“門があること”」と明かし、「仕事から帰宅して出迎えられる外観（門）が重要だった」と独特なこだわりを語った。一方で、「だけど…いつも駐車場から出入りしてた ほんとにイミフな自分」と、自身にツッコミを入れる一幕もあった。
現在の住まいに対する考え方については、「今は室内の住みやすさが大変重要です」と変化を明かし、「暮らしに感謝して過ごしたいです」と、家族との生活を大切にする思いをつづっている。
