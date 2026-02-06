奈良健康ランドにオートロウリュウ＆オート熱波ができる「大和サウナ」登場
新栄観光が運営する「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」(奈良県天理市)は2月19日、大浴場内の遠赤外線サウナをリニューアルオープンする。
男性サウナ完成イメージ
大浴場にある従来の「遠赤外線サウナ」が、オートロウリュウ＆オート熱波を備えた「大和サウナ(ヤマトサウナ)」に生まれ変わる。毎時間定刻になると、自動的にサウナストーンへ水をかけて蒸気を発生。さらにロウリュウ後は、天井備え付けのブロアから風を送る「オート熱波」機能も搭載している。
女性サウナ完成イメージ
リニューアルを記念し、2月19日〜22日の毎日、アウフグースイベントを開催する。
大和サウナの営業時間は、6：00〜翌2：30(奈良健康ランドは24時間営業)。
