2月4日に還暦を迎えた歌手の小泉今日子（60）の最新ショットが、話題になっている。

【映像】女子会を満喫する小泉今日子

これまでにもフジテレビ系のドラマ『最後から二番目の恋』シリーズで共演した歌手の森口博子（57）や俳優の渡辺真起子（57）と3人で、女子会を満喫するオフショットや、“同い年”だという歌手・早見優（59）との笑顔の2ショットなどが話題になっていた小泉。

2025年8月31日には、ロックバンド「LINDBERG」のボーカル・渡瀬マキ（56）のInstagramに登場。「今日子さんのキュートさに、みんな心奪われてました。LOVE」と、交流の様子を見せていた。

渡瀬は2026年2月5日の投稿でも、「久しぶりにヘアサロンで、髪の毛整えてもらってそのあとは、NHKホールへ！今年還暦を迎えるキョンキョン。全国ツアー開催。今日子さんお誕生日おめでとうございます 今日子さんの想いが詰まったステキなライブでした。あぁこんなふうに年を重ねられたら、最高だな〜」と笑顔で写る小泉との2ショットを披露。

ネット上では、「キョンキョンはずっとアイドル。本当可愛くて大好き」「憧れすぎる、なんともカッコイイ60歳！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）