みずほPayPayドーム福岡に「やまやめんたいこ 6ゲート」が3月より登場
やまやコミュニケーションズと福岡ソフトバンクホークスはこのほど、みずほPayPayドーム福岡の入場ゲート「6ゲート」に関するネーミングライツ契約を締結し、3月1日からの正式名称を「やまやめんたいこ 6ゲート」に決定した。
「やまやめんたいこ6ゲート」(イメージ)
同ゲートの誕生を記念し、みずほPayPayドーム福岡の外野後方エリアに設置している観戦シート「やまや めんたいこBOX」の観戦特典もリニューアル。
やまやの辛子明太子を使用した明太フィリングをたっぷりと詰め込んだ「明太フランス」の食べ放題が楽しめるようになる。
明太フランス(イメージ)
また、やまやの明太子の漬け込み液をベースに味付けした「めんたいせんべい」も1箱プレゼントする。
