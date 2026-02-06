企業の情報漏洩やサイバー攻撃の予兆が調査できるサービスが登場
デジタル鑑識研究所は2月16日、新サービス「UGINT Spot(ユージント スポット)」の提供を開始する。
「UGINT Spot」
同サービスは、企業の情報漏洩やサイバー攻撃の予兆を把握する事を目的に、ダークウェブやハッカーフォーラム、Telegramなどのアンダーグラウンドなサイバー空間を定期的に調査するもの。
調査にはダークウェブなどの情報を集積したデータベースを活用するため、数千におよぶハッカーフォーラムやTelegramチャンネル、ペーストサイトなどから収集された情報の横断調査が可能となる。
情報漏洩の調査においては、漏洩の有無に限らず、漏洩している場所や文脈まで確認できるようになっている。
調査結果は、報告書として提供。専門知識がなくても状況を理解できるよう、必要に応じてオンライン報告会も実施するとのこと。
5万円から利用できる「お試し調査」も提供している。
