PCログオン＆ログオフ情報収集ツールがクラウド勤怠管理システムと連携開始
ニッポンダイナミックシステムズが提供するPCログ収集ツール「ez-PCLogger」は、キヤノンITソリューションズのクラウド勤怠管理システム「SuperStream-NX 勤怠管理」との自動連携を開始した。
連携イメージ図
「ez-PCLogger」は、1名あたり月額108円(税別)からの低コストで導入できるログ収集ツールで、すでに13万ライセンスを突破している。一方の「SuperStream-NX」は人事・給与・勤怠を一元管理できるソリューション。
今回の連携により、社員の打刻時間とPCの稼働時間を自動で照合し、乖離を判定することが可能になる。これにより、サービス残業の検知や勤務実態の正確な把握が容易となり、適正な労務管理を支援する。導入企業は自己申告の妥当性を効率的にチェックでき、人事刷新やコンプライアンス強化に繋げることができる。
連携イメージ図
