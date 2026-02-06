【東京エディション銀座】Sophie’s Strawberry Afternoon Tea

Sophie’s Strawberry Afternoon Tea

「東京エディション銀座」14階にあるモダンブラッスリーをコンセプトにしたレストラン 「Sophie at EDITION（ソフィー アット エディション）」では、甘く芳醇な香りに包まれるイチゴ尽くしの「Sophie’s Strawberry Afternoon Tea（ソフィーズ ストロベリー アフタヌーンティー）」を提供中です。

スイーツ イメージ

薔薇がほのかに香る「苺とミルクのパンナコッタ」や、「苺のクレームキャラメル」、「苺とタイムの香りのムース」など、春を先取りした6種類のスイーツと、キャラメリゼしたイチゴとイチゴピューレを合わせた「フォアグラのフラン」、「サーモンと苺のタルタル」、「青森県産鴨胸肉と苺のサラダ」など4種類のセイボリーがプレートを華やかに彩ります。

スペシャルスコーン イメージ

全粒粉のスコーンのほか、苺のスコーンとほうじ茶のスコーンもこの季節限定のお楽しみ。グリーンが映える明るい空間で、至福のひとときを過ごしましょう。



AFTERNOON TEA MENU

SAVORY

フォアグラのフラン、苺のピューレとキャラメリゼ

フォアグラの濃厚なうま味とイチゴの甘酸っぱさが絶妙に調和する贅沢な味わいのフラン。キャラメリゼしたイチゴとイチゴピューレを合わせ、仕上げに金箔で飾られています。

サーモンと苺のタルタル、東京醤油、大葉

大豆本来のうま味とコクが豊かな東京醤油で漬けたサーモン、イチゴ、大葉を和えたタルタル。仕上げに酸味が特徴のハーブ、ソレルとキャビアをのせて。

オマール海老と根セロリのキッシュ、三重県産平飼い有精卵

濃厚な平飼い卵とサワークリームで仕立てた生地に、低温調理でしっとりと仕上げたオマール海老と根セロリを加えて香ばしく焼き上げたキッシュ。うま味とコクが広がる、食べごたえのある一品に仕上がっています。

青森県産鴨胸肉と苺のサラダ、柚子

竹炭パンに自家製鴨胸肉のハムとフレッシュイチゴのサラダを重ね、あしらいにはピースプラウトとユズの皮を。さわやかな香りが食欲をそそります。

SWEET

苺とピスタチオ

中央にピスタチオムースを忍ばせ、イチゴのムースで包み込み、ナパージュで艶やかに仕上げられています。濃厚なピスタチオのコクと、甘酸っぱいイチゴが織りなすハーモニーを楽しみましょう。

苺とミルクのパンナコッタ、バラのジュレ

ミルクパンナコッタに、フレッシュイチゴとフランボワーズを重ね、バラの香りのジュレを流し込んだデザート。華やかな香りがアクセント。

苺のタルトレット、ホワイトチョコレートガナッシュ

しっとりと焼き上げたタルト生地に、アーモンドクリームとホワイトチョコレートガナッシュクリームを敷き、イチゴ、フランボワーズ、ブルーベリーをあしらいに。 酸味と甘味のバランスが絶妙です。

苺のクレームキャラメル、苺のチョコレート

キャラメルソースを下に忍ばせたなめらかなカスタードプリンに生クリームを重ね、粉糖をまぶし、エディションチョコレートを添えて。キャラメルのほのかなコクとイチゴの甘酸っぱさが調和する一品です。

苺と北海道産クリームチーズ、シュークリーム

クッキーシューの中にイチゴジャムと北海道産クリームチーズを忍ばせ、仕上げに生クリーム、イチゴ、ハーブをトッピング。

苺とタイムの香りのムース

タイムのさわやかな香りをまとわせたミルクムースの中にイチゴソースを重ね、ナパージュで艶やかに仕上げた一品。トップにはスライスしたイチゴと金箔をあしらい、華やかさをプラス。

SCONE

全粒粉スコーン（クロテッドクリーム、 自家製苺ジャム）

SPECIAL SCONE （+700円）

苺スコーン

ほうじ茶スコーン



■東京エディション銀座「Sophie’s Strawberry Afternoon Tea」

住所：東京都中央区銀座 2-8-13

場所： Sophie at EDITION（「東京エディション銀座」14F）

TEL 03-6228-7400

提供期間：開催中〜2026年5月11日（月）予定

時間：12〜17時（15時LO）

料金：ティーセレクション 6800円、ティーセレクション＋苺・ほうじ茶スコーン付き 7500円（いずれも税・サービス料込）



【東京エディション虎ノ門】Strawberry Caviar Afternoon Tea

Strawberry Caviar Afternoon Tea

「東京エディション虎ノ門」31階にある“天空のジャングル”「Lobby Bar（ロビー バー）」では、旬のイチゴとキャビアを贅沢に組み合わせた、洗練された「Strawberry Caviar Afternoon Tea（ストロベリー キャビア アフタヌーンティー）」を提供中です。

セイボリー イメージ

グラスデザートの「ストロベリーティラミス」から始まり、キャラメリゼしたイチゴとキャビアをのせたフォアグラのテリーヌ、「ロブスターと苺のブリオッシュ」といった上質な食材を使用したセイボリーの数々...。そして、「ストロベリー 柚子 タルト」、「ヨーグルト ストロベリー ジュレ」、「ストロベリー ローズ シュークリーム」など、イチゴをふんだんに使ったスイーツが春らしくプレートを彩ります。

スイーツ イメージ

柔らかな陽光が降り注ぐサンルームのようなLobby Barで、心地よい午後のひとときを！

AFTERNOON TEA MENU DESSERT

ストロベリーティラミス

刻みいちごを加えたいちごのスープにマスカルポーネのエスプーマを重ね、いちごパウダーを纏わせたグラスデザート。

SAVORY

フォアグラのテリーヌ、苺のキャラメリゼ、キャビア

ハンガリー産のフォアグラをなめらかなブリュレに仕立て、イチゴのシートとキャラメリゼしたイチゴを重ねた一品。仕上げにオシェトラキャビアを添え、甘み、塩味、うま味の調和を演出。ブリュレならではの香ばしさと、イチゴのみずみずしい酸味が織りなすハーモニーを堪能できます。

赤いナゲット、スモークケチャップ

ビーツで色付けした鶏胸肉のナゲットに、ビーツパウダーを纏わせ、自家製ケチャップを添えて。素材のうま味を引き立て、食べごたえのある一品に仕上がっています。

ロブスターと苺のブリオッシュ、キャビア

ブリオッシュのアボカドトーストに、カナダ産オマールとイチゴを重ねたオープンサンドイッチ。キャビアと花穂ジソをあしらい、素材それぞれの個性が調和する、香り豊かな味わいに。

パニプリ、苺とカニのサラダ、キャビア、バターミルクのエスプーマ

インドのローカルスナックとして親しまれるパニプリ。マヨネーズで和えたカニとイチゴのサラダを忍ばせ、バターミルクのエスプーマで包み込みました。仕上げにキャビアを添え、華やかなアクセントを。

苺とブラータのオープンサンド

トマトを練り込んだパンにブラータチーズといちごを合わせ、仕上げは酸味の利いたバルサミコ。カプレーゼのような味わいを楽しめます。

SWEET

ストロベリー 柚子 タルト

タルトの中にユズクリームを忍ばせ、抹茶クリームを絞った一品。フレッシュイチゴ、ストロベリー風味のチョコレート、銀箔をあしらって華やかに。

ピスタチオ ストロベリー ムース

艶やかに仕上げたストロベリームースの中にピスタチオブリュレを閉じ込め、焼き上げたピスタチオサブレと合わせたスイーツ。仕上げにイチゴチョコレート、フレッシュイチゴ、ラズベリー、ブルーベリーをあしらっています。

ヨーグルト ストロベリー ジュレ

さっぱりとしたヨーグルトパンナコッタとイチゴのジュレを層に仕立てたグラスデザート。ストロベリービネガーが、甘酸っぱい香りをさらに引き立てています。

ストロベリー ローズ シュークリーム

ローズカスタードクリームとイチゴジャムを赤く色付けしたクッキーシューで包み込んだ一品。仕上げにイチゴクリームを絞り、イチゴメレンゲ、ベルローズをトッピング。

ストロベリー もち

ジェノワーズ、イチゴ、バニラクリーム、求肥を何層にも重ね、フリーズドライラズベリーを加えたホワイトチョコレートでコーティング。輪切りのイチゴを並べ、薄くスライスしたイチゴゼリーで覆った、イチゴ尽くしの贅沢な逸品です。

SCONE

ストロベリー マカダミアナッツ、プレーン （クロテッドクリーム、ストロベリージャム）



■東京エディション虎ノ門「Strawberry Caviar Afternoon Tea」

住所：東京都港区虎ノ門4-1-1

場所： Lobby Bar（東京エディション虎ノ門 31F）

TEL：03-5422-1630

期間：開催中〜2026年4月30日（木）予定

時間：12〜17時（16時30分LO）

料金：ファインティーセレクション 8800円、ルイナール ブラン ド ブラン 1杯 1万2800円（いずれも税・サービス料込）



※写真はすべてイメージです。

※特定の席タイプの確約プランもあります。詳しくは各ホテル予約サイトをご確認ください。

Text：森本有紀

