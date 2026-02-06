TBS田村真子アナ、雰囲気一変アイドル衣装姿が話題 ≠ME櫻井ももがプロデュース
【モデルプレス＝2026/02/06】お笑いコンビ・かが屋の賀屋壮也が2月4日、自身のInstagramを更新。3日に放送されたTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）での田村真子アナウンサー達のオフショットを多数公開し、話題となっている。
加賀は「＃ラヴィット ! 皆さんの写真の続き！」とつづり、写真を多数投稿。頭にティアラをつけ、フリルやリボンがたっぷりとあしらわれた水色のアイドル風衣装を着用した田村アナの写真を公開している。この衣装は、3日放送の田村真子誕生日企画で火曜日シーズンレギュラーメンバーである≠ME・櫻井ももがプロデュースしたもので、普段のオフィススタイルの田村アナとは雰囲気がガラリと変わった姿を見せている。
また、同日は田村アナと合同で同番組のMCである麒麟・川島明の誕生日企画も実施されており、ビビる大木からプレゼントされた聖徳太子の衣装を着用した川島の写真なども投稿されている。
この投稿には「このテイストも似合ってる」「まるでプリンセス」「可愛い」「これを着こなすのはなかなか至難の業」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
