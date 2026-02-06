THE RAMPAGE藤原樹、恵比寿駅ホームでの自撮り写真にファン驚き「電車移動してるの？」「オーラ凄い」
【モデルプレス＝2026/02/06】THE RAMPAGEの藤原樹が2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。恵比寿駅での自撮りショットを公開し、注目を集めている。
【写真】28歳LDH人気イケメン「オーラ凄い」恵比寿駅ホームに降臨
藤原は「恵比寿駅にいた」とコメントを添え、黒のキャップにフードをかぶり、サングラスを合わせたスタイルで駅構内にいる姿を投稿。背後には藤原がブランドアンバサダーを務めるコスメブランドの大型ポスターが写り込んでおり、まさに「恵比寿駅にいた」自身の広告と並ぶショットを披露している。
この投稿に「美しすぎる」「恵比寿に降臨してたのか」「電車移動してるの？」「オーラ凄い」「オフ感がたまらない」「移動中でもビジュが強すぎる」「本人と広告との並びが尊すぎる」「遭遇したかった」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
