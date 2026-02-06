NiziU、ME:I、Heart2Heartsも出演！「KCON JAPAN 2026」第2弾ラインナップ発表

「KCON JAPAN 2026」に、グローバルで活躍するアーティストが集結する。

5月8日（金）から10日（日）までの3日間、千葉県に位置する幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2026」のアーティストラインナップ第2弾が発表された。

今回発表されたアーティストは、EVNNE、Hearts2Hearts、IS:SUE、izna、KickFlip、KIM JAE HWAN、KISS OF LIFE、ME:I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmonyの計11組（アルファベット順）。

グローバルK-POPファンとアーティストが共に作り上げる唯一無二のフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が、追加アーティストラインナップを公開し、期待を集めている。

今年の「KCON JAPAN 2026」は、より一層進化し、KCONならではの活気に満ちたエネルギーを伝えられるようプログラムを拡張する予定だ。全世界のファンダムの声を反映した多彩なステージと、KCONでのみ体験できる参加型コンテンツを通して、グローバルファンと共に「かけがえのない体験」を実現する。

すでに発表されている&TEAM、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、INI、JO1、TWSとあわせ、現在17組の出演が確定した「KCON JAPAN 2026」は、多彩なK-POPアーティストと共に、全世界のファンに向けて、より充実した公演と特別な体験を提供する予定だ。

なお、KCONは2012年にアメリカ・アーバインで初開催されて以降、世界各地で開催されてきた。音楽を中心に、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど韓国文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築し、アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催。オフラインの累計来場者数は約223万人に達している。

また、デジタルプラットフォームを通じて、数千万人規模のグローバルファンが言語や国境を越えたファンダムを形成。アーティストの世界進出やブランドの海外展開を後押しするプラットフォームとして、グローバルK-POPフェスティバルとしてのプレゼンスを高め続けている。