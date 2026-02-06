ダイエット成功で激変！SUPER JUNIOR・シンドン、“過去最高ビジュ”更新でファン驚き「ハンサム！」

SUPER JUNIOR・シンドンの激変したビジュアルに、ファンが沸いている。

2月4日、シンドンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】37kg減量で激変したシンドン

「海を見て、たくさん歩いて、しっかり食べた。ユーチューバーとして行ってきた」と投稿し、複数の写真を公開した。

公開された写真には、アメリカ・カリフォルニア州オレンジ郡アーバイン近郊の海で過ごした様子が収められている。青空とヤシの木を背に、サングラス姿で撮影したセルフィーでは、小さくなった顔とシャープなあごのラインが際立っている。

別の写真では、2匹のゴールデンレトリバーとともに海辺を散歩する姿も公開。黒のスニーカーにグレーのトレーニングパンツ、ブルーのフーディーを合わせたカジュアルなスタイルで、現地で暮らしているかのような自然な雰囲気を演出した。

（写真＝シンドンInstagram）

この変化ぶりに、ファンからは「オッパ、とてもハンサム！」「過去最高ビジュでは？」「すごく細くなってるー！」「びっくりするほど痩せてる！」など、絶賛のコメントが相次いだ。

シンドンはこれまで、複数回にわたってダイエットに挑戦している。2020年にはヘルスケアサービス「JUVISダイエット」の広告モデルに抜てきされ、5カ月で37kgの減量に成功したが、その後、リバウンドも経験している。

（写真提供＝OSEN）普段のシンドン。2019年撮影

最近ではテレビ番組で、ダイエットの補助治療としてウゴービの注射も試したものの、大きな効果は感じられなかったと語っていた。

◇シンドン プロフィール

1985年9月28日生まれ。本名シン・ドンヒ。2005年にSUPER JUNIORのメンバーとしてデビューした。もともとコメディアン志望であったことからバラエティ番組で活躍を見せ、お茶の間のファンに笑顔を届けた。キレのあるダンスに定評があり、グループ内ではウニョクやドンヘと共にダンスメンバーとして知られる。