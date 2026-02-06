BTS、ソウル全域をジャック!?　カムバック記念の超大型都市プロジェクト「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」展開へ

BTSが、ソウル全域を巨大な文化体験空間へと拡張する。

5thフルアルバム『ARIRANG』のリリースと、その記念として光化門（クァンファムン）広場で開催される「BTSカムバックライブ：ARIRANG」に続き、さらなる大型プロジェクトが予告された。

所属事務所のBIGHIT MUSICが2月6日に発表した内容によると、3月20日から4月12日まで「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」が開催される。期間中、ソウル各地では音楽とメディアを融合させた体験型コンテンツや、都市の景観と調和したインスタレーション演出が繰り広げられる予定だ。

アルバム発売当日の3月20日には、崇礼門（スンレムン）やNソウルタワーといったソウルを代表するランドマークがメディアファサード（映像や光の演出）によって彩られる。崇礼門のような歴史的文化遺産に現代的なメディア表現を加えることで、伝統と現代が共存する象徴的なシーンを創出。これは、韓国の文化遺産の価値が全世界で再注目される契機になると期待されている。

また、汝矣島（ヨイド）の漢江（ハンガン）公園では3月22日まで、BTSの音楽を共有・鑑賞できるラウンジ型プログラムが用意される。続く4月中には、ソウル都心の石垣や階段、街路樹などが展示空間へと姿を変え、楽曲の歌詞が光と映像を用いたメディア演出によって情緒的に表現される予定だ。

BIGHIT MUSICは、「『BTS THE CITY ARIRANG SEOUL』の期間中、ソウルを訪れる観光客や市民の誰もが新しい形で文化・芸術を体験し、BTSのカムバックを多角的に楽しめるよう、ソウル市と協業してプログラムを構成した」と説明。さらに「飲食やモビリティなど、多様な分野と連携したパートナーシップイベントも準備している」と明かした。

BTSは2022年4月にアメリカ・ラスベガス、同年10月には釜山（プサン）で「THE CITY」を開催し、爆発的な反響を呼んだ経緯がある。「THE CITY」とは、都市の至る所に多彩なイベントを配置し、ファンの体験を拡張させる「都市型プレイパーク」プロジェクトだ。

「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」の詳細な日程やプログラム情報は、公式プラットフォーム「Weverse」のBTSチャンネルを通じて順次公開される。

なお、本プロジェクトはソウルを皮切りに、今後は世界主要都市でも順次展開される計画だ。

