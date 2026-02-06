RCベルグ、「ワンダーフェスティバル2026［冬］」にて「グラオペポスター」プレゼントキャンペーンを実施対象商品を購入でポスターがもらえる
【ワンダーフェスティバル2026［冬］】 開催日時：2月8日 開催時間：10時～17時 開催場所：幕張メッセ
(C)Konami Digital Entertainment
RCベルグは、2月8日開催予定のイベント「ワンダーフェスティバル2026［冬］」にて「グラオペポスター」プレゼントキャンペーンを実施する。
本キャンペーンは同社ブースにて沙羅曼蛇 2種セットを購入すると希望者にポスターが贈呈される。ポスターはグラディウス×ナイトストライカーがコラボしたデザインとなっている。
また、ガレージキット「インターグレイPWver.」の抽選販売当選者にも「ナイストGEAR」か「グラオペ」のポスターを選んで1枚プレゼントされる。
なお、数量限定、先着順での終了となる。
