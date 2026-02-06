【ワンダーフェスティバル2026［冬］】 開催日時：2月8日 開催時間：10時～17時 開催場所：幕張メッセ

　RCベルグは、2月8日開催予定のイベント「ワンダーフェスティバル2026［冬］」にて「グラオペポスター」プレゼントキャンペーンを実施する。

　本キャンペーンは同社ブースにて沙羅曼蛇 2種セットを購入すると希望者にポスターが贈呈される。ポスターはグラディウス×ナイトストライカーがコラボしたデザインとなっている。

　また、ガレージキット「インターグレイPWver.」の抽選販売当選者にも「ナイストGEAR」か「グラオペ」のポスターを選んで1枚プレゼントされる。

　なお、数量限定、先着順での終了となる。

(C)Konami Digital Entertainment
(C) TAITO CORPORATIN
Designed by M2 Co.,Ltd.Illustration by Satoshi Nakai
(C) TAITO CORPORATION (C)2025 M2 Co.,Ltd.