「ゴエモン」シリーズ13作収録『がんばれゴエモン大集合』7・2発売 ファミコン世代が歓喜「最高すぎるだろ」「これは嬉しい」
コナミデジタルエンタテインメントは7月2日、今年40周年を迎えることを記念し、「がんばれゴエモン」シリーズ初のコレクションタイトル『がんばれゴエモン大集合！』を発売する。
【画像】1986年“初代”から、「ごえもん」シリーズ13タイトル（一覧）
また、きょう6日より、パッケージ版（Nintendo Switch、PlayStation5）とダウンロード版（Nintendo Switch、PlayStation5、Steam）の予約を開始した。
本作は、1986年に発売した1作目『がんばれゴエモン！からくり道中』をはじめ、人気を集めた『がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻』『がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス』や、初移植4作品を含む、ファミリーコンピュータ・スーパーファミコン・ゲームボーイ作品13タイトルを収録している。巻き戻し、クイックセーブ・ロードはもちろん、ミュージックモード、当時の取扱説明書を閲覧できるモードなど様々な機能を搭載し、懐かしの作品のプレーを丁寧にサポートする。
この発表にSNSでは、「これは嬉しい」「最高すぎるだろ」など歓喜のコメントが多数寄せられた。
ゲームソフト『がんばれゴエモン大集合！』の事前予約はきょうから発売前日の7月1日までとなり、期間中、ダウンロード版は10%オフで購入できる。
また、ゲームソフトとグッズ3点がセットになった「『がんばれゴエモン大集合！』コナミスタイル限定セット」もきょうから予約受付中となる。
発売決定を記念し、本日よりSNSキャンペーンを開始。KONAMI公式Xをフォロー＆対象ポストのリポストで、30人に「がんばれゴエモン！オリジナル手ぬぐい」をプレゼントする。
※PlayStation5用ダウンロード版を事前予約する際、10％OFFで購入するにはPlayStationPlusへの加入が必要。
【画像】1986年“初代”から、「ごえもん」シリーズ13タイトル（一覧）
また、きょう6日より、パッケージ版（Nintendo Switch、PlayStation5）とダウンロード版（Nintendo Switch、PlayStation5、Steam）の予約を開始した。
本作は、1986年に発売した1作目『がんばれゴエモン！からくり道中』をはじめ、人気を集めた『がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻』『がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス』や、初移植4作品を含む、ファミリーコンピュータ・スーパーファミコン・ゲームボーイ作品13タイトルを収録している。巻き戻し、クイックセーブ・ロードはもちろん、ミュージックモード、当時の取扱説明書を閲覧できるモードなど様々な機能を搭載し、懐かしの作品のプレーを丁寧にサポートする。
ゲームソフト『がんばれゴエモン大集合！』の事前予約はきょうから発売前日の7月1日までとなり、期間中、ダウンロード版は10%オフで購入できる。
また、ゲームソフトとグッズ3点がセットになった「『がんばれゴエモン大集合！』コナミスタイル限定セット」もきょうから予約受付中となる。
発売決定を記念し、本日よりSNSキャンペーンを開始。KONAMI公式Xをフォロー＆対象ポストのリポストで、30人に「がんばれゴエモン！オリジナル手ぬぐい」をプレゼントする。
※PlayStation5用ダウンロード版を事前予約する際、10％OFFで購入するにはPlayStationPlusへの加入が必要。