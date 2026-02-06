「農家だから奇形な果物よく見るけど、

みかんの中からみかんが出てきたのは初めてだ

みかんからみかんとはという感じ。

みかんの子供出てきたとはしゃぐ子供達。

ちなみに出てきた小さい方も食べれました。」



【写真】なんと！中から小さなみかんが出てきました

皮をむいたみかんのうえに小ぶりのみかんがちょこん、とのっていた…というおどろくべき様子を写した写真が「X」で話題になりました。みかんの中からみかんが出てくるとはなんだか、ロシアの民芸品の「マトリョーシカ」を見るようで可愛らしいですね。



「あるある！みかんの中にミニみかんたまにありますね 私は、それをツキがくるって思ってます」

「私もおんなじ経験有り 中のチビもやはり同じ味でした。」

「たまに小さいの入ってることあるけど皮つきで完全に別れてるのは初めて見ました！すごい」

「マトリョーシカ ご利益ありそうですね笑」

「子持ちみかん」

「みかん版ピノコみたいな感じなのかな‥」



同じ体験をした人や小さなみかんへの感想の声がリプライ欄に届きました。



投稿した、りんご殿下（@ringoman1030）さんは岩手県在住で、りんご栽培をしています。このふしぎなみかんに遭遇した時のことをお聞きしました。



子どもたちは大喜び！

りんご殿下さんによると、話題になったみかんは「今回はJAタウンで愛媛JAにしうわのかんぺい家庭用を購入したもので、その中にこちらのみかんが入っていました」とのこと。



皮をむいたら、ちょこん、と小さなみかんが顔をのぞかせたこと時のことを「私はりんご農家でみかんのことはよくわからないのですが、他のみかんより一回り大きいものがあり、皮を剥いたら中の芯の部分にもう一つ小さいサイズのものが入っていました」と話します。



また「子供達は、普段みかんの真ん中に穴を開けてから皮を剥きはじめるのですが、今回は指が入らないので、自分に渡したらという感じでした」といい、「中から小さい皮付きみかんが出てきて大喜びでしたね」とふり返りました。



いつかはリンゴでバズりたい！？

また自身が「りんご農家」であることから、今回の投稿が拡散したことについては「投稿後の反響ですが、皆さんもあまりみた事がないのかと驚いてますね。りんご農家なので、同じくらいりんごでもバズりたいものです」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）