【大雪警戒】8日は平地でも大雪に警戒 7日朝から8日朝までに最大で平地50センチ、山沿い70センチ予想《新潟》
新潟県では、８日は大雪による交通障害に注意・警戒してください。
新潟地方気象台によりますと、８日は冬型の気圧配置が強まり、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３９℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
新潟県では、８日は山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。予想よりも寒気が強まった場合や、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
８日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ３０センチ
下越 山沿い ５０センチ
中越 平地 ５０センチ
中越 山沿い ７０センチ
上越 平地 ５０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 ２０センチ
８日午前６時から９日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ３０センチ
下越 山沿い ５０センチ
中越 平地 ５０センチ
中越 山沿い ７０センチ
上越 平地 ５０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 ２０センチ
８日の県内では大雪による交通障害に注意・警戒してください。電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。