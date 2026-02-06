新潟県では、８日は大雪による交通障害に注意・警戒してください。



新潟地方気象台によりますと、８日は冬型の気圧配置が強まり、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３９℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。





新潟県では、８日は山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。予想よりも寒気が強まった場合や、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。





◆雪の予想８日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ３０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ５０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ５０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 ２０センチ８日午前６時から９日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ３０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ５０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ５０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 ２０センチ８日の県内では大雪による交通障害に注意・警戒してください。電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。