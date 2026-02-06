「嘘!?」「いくらだった!?」「ヤバーー!!」高級ブランドに興味なしの酒飲み界隈が沸いた“スゴイもの”【作者に聞く】
お酒が大好きな、自称“ポンコツアラサー独身OL”ポコミ(@k_pokomi)さん。X(旧Twitter)やブログに投稿しているお酒やOLの日常を描いた漫画が、「おもしろすぎる。最高です。久々に電車の中で声出して笑ってしまった」「どの話も同意しすぎてコメントしきれない…」「なんというあるある 笑」などと共感を得て話題となっている。今回は『価値観』と題した酒飲みの“独特な価値観”について描かれたエピソードを紹介する。
あるとき、お酒を飲まない友人が「聞いて！高級ブランドの財布を買ったの」とうれしそうに報告してきた。ポコミさんたちは「あら、すごい」「ゴイスー」と言いつつも、高級ブランドに興味がないので、それ以上話は弾まない。
別日、今度は酒飲みの友人が「聞いて！スゴイもの買った！」とうれしそうに報告をしてきた。「何よ？」と聞き返すと、酒飲みの友人はとんでもなく「スゴイもの」を出してきたから大変！ポコミさんたちの空気が一変する。「嘘!?」「見せて!!」「いくらだった!?」「ヤバーー!!」とブランド財布のときとは比べものにならないほどハイテンションに！一体酒飲みの友人はどんな「スゴイもの」を買ったのか…？
本エピソードについてポコミさんに話を聞いてみた。
――ポコミさんたちの食いつきのよさに驚きました！
私も驚きました！なかなか手が出ない品物ですので興奮しました。そういった点ではブランド財布と同等かなって思います。
――もしもそれを彼氏に誕生日プレゼントなどで渡されたら…？
マジでセンスあるなって惚れ直すと思います！
――別のエピソードではアルコール度数についての、独自の価値観が描かれていましたね！
あのエピソードは酒飲みの価値観というより私がドケチなので、同じ価格だったらアルコール度数の高い方を迷わず買います。なのでアルコール度数の低いお酒を買っている人を見るとマジで余裕のある人だと思ってしまうので、それを漫画にしました。ちなみに買ってる人が女性だったら、今から男と飲むのかなっていう目で見てます。あくまで個人的な意見ですが、女性だったら今から男と飲むのかなって目で…
――いや、2回言わなくても大丈夫です(笑)。今日も楽しいお話をありがとうございました！
『ポコミのぽんこつ日記』には酒飲みには共感できる…いや、酒飲みにしか共感できないあるあるエピソードが満載！お酒好きや独身の人が生活する中での些細なズレや出来事を、見事に作品として昇華させている。電車や会社など人がいるところで読むのは危険な爆笑作品もあるので、まだ読んだことがない方は、“周囲に誰もいないこと”を確認して一気読みしてみて！
取材協力：ポコミ(@k_pokomi)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
