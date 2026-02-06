3月開催されるF1日本グランプリに向けて、観客の受け入れ態勢や渋滞対策などについて話し合う会議が5日、三重県鈴鹿市で行われました。

去年のF1日本グランプリには、2009年以降で最多となる約26万人が来場し、この内、8万人が外国からの来場者でした。

今年は、ホンダがF1に復帰することなどから、さらに来場者が増えると予想されています。

5日の会議には、国や県、関連企業などの関係者が出席し、今年のF1グランプリに向けた受け入れ態勢などについて話し合いました。

今年は近鉄白子駅からの路線バスの増便が予定されているほか、外国人の来場者への対応として4カ国語でルートが書かれたチラシの配布や、周辺のホテルに多くの来場者が宿泊する津駅にも通訳ボランティアが初めて配置されます。

鈴鹿市の末松則子市長は「昨年も非常に大盛況でインバウンドの皆さんも多く来ていただいた。今年は3月開催になるが、たくさんの人を世界各国から迎え、地域、国の最大限の観光資源として盛り上げたい」と話していました。

鈴鹿市で行われるF1日本グランプリは、3月27日から29日まで、鈴鹿サーキットで行われます。