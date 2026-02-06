心身をリラックスさせる心地よい香りから、外出時の戸締まりに欠かせない装置まで！ 一見ジャンルがバラバラな4つの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめき力を試して、全問正解を目指しましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、癒やしのひとときや家庭の安全に関わる言葉などをピックアップしました。空欄の前後をよく見て、リズムよく2文字を当てはめてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ま
□□え
□□わな
ど□□っく

ヒント：リラックス効果のある「香り」の名前が含まれています

答えを見る






正解：あろ

正解は「あろ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あろ」を入れると、次のようになります。

あろま（アロマ）
あろえ（アロエ）
あろわな（アロワナ）
どあろっく（ドアロック）

「アロマ（aroma）」や「アロエ（aloe）」といった癒やしを感じさせる言葉の中に、大型の観賞魚として知られる「アロワナ」、そして防犯上最も重要な「ドアロック」が隠れていました。同じ「あろ」という響きでも、植物、香り、魚、機械と、実に多様なジャンルをつないでいるのがこのパズルの面白いところです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)