気象庁によりますと、関東甲信地方は、おおむね晴れとなっています。

5日（木）～10日（火）の雪雨シミュレーション

６日は、晴れや曇りで、雪や雨の降る所があるでしょう。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所がある見込みです。

７日は、冬型の気圧配置が続きますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため、曇りや晴れで、雪や雨の降る所があるでしょう。

関東地方と伊豆諸島の海上では、６日から７日にかけて波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。

シミュレーション（GSM）では、7日、8日、９日、11日に関東甲信に雪雲や雨雲があります。

※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

６日（金）～1１日（祝・水）の雪雨シミュレーション

６日（金）

東京地方は、おおむね晴れています。

6日は、晴れ時々曇りとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。



神奈川県は、晴れ時々曇りとなるでしょう。



千葉県は、晴れ昼前から曇りとなるでしょう。



静岡県は、おおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲の広がる所があるでしょう。



埼玉県は、晴れ時々曇りとなる見込みです。



栃木県は、曇り昼過ぎまで時々晴れとなり、夜は雪の降る所があるでしょう。



群馬県は、曇り昼過ぎまで時々晴れとなり、明け方から雪の降る所があるでしょう。



長野県は、北部では曇り時々晴れで、朝から雪か雨の降る所があるでしょう。中部と南部では晴れ時々曇りとなり、中部では昼過ぎから雪か雨の降る所がある見込みです。



山梨県は、晴れで昼前から昼過ぎは曇りとなるでしょう。



茨城県は、晴れ昼過ぎから曇りとなるでしょう。

７日（土）

気象庁によりますと、関東甲信地方では、７日から８日にかけて、山沿いや山地を中心に、平地でも大雪となる所があるでしょう。



気象庁によりますと、

［雪の予想］

７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 １０センチ

関東地方北部の平地 ３センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ

関東地方南部の平地 ３センチ

甲信地方 ２０センチ

でしょう。

８日（日）

気象庁によりますと、

８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ４０センチ

関東地方北部の平地 ５センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ

関東地方南部の平地 ３センチ

甲信地方 ４０センチ

でしょう。

９日（月）

１０日（火）

１１日（祝）

６日（金）～１１日（祝）の雪雨シミュレーション