サンリオ“新作カプセルトイ”が超かわいい！ 「まるまるゆきだるま」＆「トランクチャーム」登場
サンリオキャラクターズを題材にした「サンリオキャラクターズ まるまるゆきだるま」と「サンリオキャラクターズ miniminiトランクチャーム」が、1月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで販売中だ。
【写真】けろけろけろっぴやポムポムプリンも！ ゆきだるまのラインナップ
■キュートな新作2種類が登場
今回ベネリックより発売されたのは、キュートなサンリオキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品。
「サンリオキャラクターズ まるまるゆきだるま」は、カプセルの中に入った頭部を組み立てるとそれぞれのキャラクターがマフラーを巻いた愛くるしい姿になるカプセルレス商品で、下段の雪玉の表面は実際に手で作った雪玉のように、あえて、でこぼことした造形に仕上げている。
ラインナップは、けろけろけろっぴ、ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、マイメロディの全5種類。インテリアとして飾るのはもちろんのこと、一緒に冬のおでかけをして冬景色での撮影もおすすめだという。
一方「サンリオキャラクターズ miniminiトランクチャーム」は、ミニチュア化したトランクにサンリオキャラクターズのフェイスがデザインされたチャームになっており、それぞれのトランクと同じキャラクターのステッカーも封入されている。
デザインは、ハローキティ、ポムポムプリン、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポチャッコ、ハンギョドン、こぎみゅんの全8種類が登場。トランクの内部に常備薬やヘアピンなどを入れて持ち運べるほか、キーホルダーとしてバッグやポーチなどに付けて使用することもできる。
