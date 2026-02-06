「KCON JAPAN 2026」第2弾アーティスト解禁！ ME:I、NiziU、KISS OF LIFEら11組が追加発表
5月8日（金）〜5月10日（日）までの3日間、千葉の幕張メッセで開催される世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」に参加する第2弾アーティストが発表された。
【写真】&TEAMやJO1ら第1弾アーティストもチェック！
■第1弾アーティストもおさらい
今回本イベントへの参加が発表されたのは、EVNNE、Heart2Hearts、IS：SUE、izna、KickFlip、KIM JAE HWAN、KISS OF LIFE、ME：I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmonyの計11組。
これにより、すでに公表されている＆TEAM、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、INI、JO1、TWSと合わせ現在17組の参加が決定している。
今年の「KCON JAPAN 2026」はより一層進化し、「KCON」ならではの活気に満ちたエネルギーを伝えられるプログラムを拡張予定。多彩なアーティストと共に、全世界のファンに向けてより充実した公演と特別な経験を提供するという。
