ドイツ強豪移籍もいまだ出番なし――19歳日本人DFの“現在地” 「こんなはずではなかった」ではなく…【現地発】
今冬、スウェーデンのユールゴーテンからドイツの強豪フランクフルトへ移籍した小杉啓太。加入して１か月近くが経つが、ベンチ入りはしているものの、まだデビューを果たしてはいない。
この19歳DFのフランクフルトにおける現在地はどこなのだろうか。
フランクフルトにはドイツ代表の左SBナタニエル・ブラウンがいる。スピードと１対１の強さを兼備し、アタッキングサードでゴールにつながるプレーも得意な選手だ。今季のチャンピオンズリーグ・バルセロナ戦で対峙するスペイン代表ラミネ・ヤマルに仕事をさせず、評価をさらに高めている。来夏にメガクラブが獲得に乗り出すのはほぼ確実と見られており、予想移籍金は7000万ユーロ（約126億円）にものぼるという。
小杉はそんなブラウン移籍後に後継者として獲得された選手ではある。フランクフルトSDのティモ・ハルドゥングは「スウェーデンリーグ、ヨーロッパカップ戦で、そのクオリティの高さを証明している。さらに成長するポテンシャルを秘めている」と期待を込めた言葉を残している。
ブラウンが健在である以上、なかなか出番が生まれないのは仕方がないのかもしれない。
小杉は入団会見でブラウンについて、こう語っている。
「とても優れた選手で、心から尊敬している存在です。現時点では相手が一歩先を行っていますが、いつか同じレベルに到達したいと思っています。そのために毎日ハードに取り組みます」
「こんなはずではなかった」ではなく、「こうなることはある程度承知していた」というというのが現状だろう。
ただ、そんなブラウンもここ最近はハードスケジュールとチーム不振の影響もあり、満足のいくパフォーマンスを披露できているわけではない。
また、アルベルト・リエラ新監督が就任したことで、スタメン争いは、いったんリセットされている。
妥協することのない采配をするとされるリエラは、主力選手であろうと、納得させられるだけのクオリティをピッチにもたらせないと、容赦なく交代させるだろう。26年に入って未勝利のチームには、新しい風が必要というのもある。
小杉は個人の特徴を発揮しながらも、常にチーム全体の流れを最優先に考えられる選手だ。フランクフルトにとって、ここから重要な存在になるかもしれない。
取材・文●中野吉之伴
