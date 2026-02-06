春からの新生活に向け、引っ越しの繁忙期を迎えます。3月中旬〜4月上旬は特に混雑が予想され、国土交通省は「分散を」と呼び掛けています。時期をずらすなど、費用を抑えるコツを紹介します。一方、オンライン見積もりなどによるトラブルには要注意です。

■国交省の「引越混雑予想カレンダー」

森圭介アナウンサー

「2月に入り、4月から新生活を始める方はそろそろ準備を始める頃かなと思います。国土交通省は、引っ越しの繁忙期は業者などの人手不足によって希望の日に合った引っ越しができないことなどがあるとして、『引越混雑予想カレンダー』を毎年発表しています」

「黄色はやや混雑、オレンジ色は混雑、赤は特に混雑と、色がついています。3月中旬から4月上旬にかけては真っ赤で、特に混雑すると予想されています。こうして引っ越し時期が集中してしまうので、国交省は『分散引っ越しを！』と呼び掛けています」

「引っ越しの時期を少し遅らせる、少し前にするということを呼び掛けています。引っ越し費用の見積もり比較サービスなどを提供する『引越し侍』によると、これまでは4月からの新生活に向けて3月下旬の問い合わせが多いということです」

「今年は3月下旬ではなく、数週間早い日の予約が増えているということですね」

直川貴博アナウンサー

「（福島から東京へは）3月中旬に引っ越しましたが、これも（予約を）取るのが難しくて。 3月に入ったら、まさにこのカレンダー通りで料金は上がり、受付停止というところもありましたね」

森アナウンサー

「まさに引っ越しの時期を早めている理由について、先ほどの業者によると、3月下旬はそもそも集中していて、引っ越し業者の確保自体が難しく、ニーズが多いので金額が上がります。このため3月下旬からずらす人が増えてきているということです」

■引っ越し費用、1か月早いと差額は？

森アナウンサー

「どれくらい費用がかかるのか。単身で15キロ以内の場所に引っ越したとします。引越し侍の調べでは、去年の3月の繁忙期に引っ越しした時の平均価格は6万9403円でした。これが去年の2月だと5万7123円。1か月ずらすだけで 1万円近く安くなります」

「単身で500キロ以内、東京から大阪ぐらいの距離で引っ越しするとなると、3月に引っ越すと16万9876円。1か月早いと8万2985円でした。全然違いますよね」

忽滑谷こころアナウンサー

「距離が長くなれば長くなるほど、こんなにお得になるんですね。新生活は何かとお金がかかるので、こういうところで抑えられたらうれしいですよね」

森アナウンサー

「ずらせる方ならずらした方がいいかもしれません。調査している企業の担当者は『時期を少しずらすだけでも金額がかなり変わってくるので、3月下旬の繁忙期を少しでも避けられるのであれば避けた方がいい』と話していました」

「また、距離などによって半額近くまで下がる時もあるということです。そこで引っ越し業者に、3月下旬の繁忙期を避けつつさらに引っ越し費用を抑えるためにどんなことをしたらいいか聞きました」

「首都圏などを中心に引っ越しサービスを行う『スター引越センター』は、年度末だけでなく月末は忙しくなる傾向にあるため、毎月1〜20日限定で引っ越し費用が最大30%オフになるといいます。ただし3月と4月は対象外で、まだ2月は若干の空きがあるそうです」

「続いて『トレファク引越』で実際にあった例ですが、単身者の見積もりをしたところ、8万5000円かかると言われましたが、6万2700円になりました。引っ越しでいらなくなる不用品の買い取りをしてもらったからです」

「結婚で家具を買い替えるということもあるかもしれません。同社では必要なくなったテレビやソファーなど合計4点を買い取り、合計2万2300円を引っ越し費用から引きました」

「時期の変更で安くできるということですが、時期を早めると新しい引っ越し先の家賃をその分払わないといけなかったり、前の人がまだ住んでいたりと、なかなか思い通りにできないかもしれません。ご自身のお財布やスケジュールと相談してみてください」

■引っ越しに関する相談件数は年々増加

森アナウンサー

「気をつけないといけないのがトラブルです。4日、国民生活センターが引っ越しに関する相談件数のデータを発表しました。件数は年々増え続け、昨年度は2345件でした。3月までのデータですが今年度は11月末時点ですでに1515件で、去年を上回っています」

「どんな相談が来たのか、実例を紹介します。最近はオンラインで見積もりが取れる会社は結構あります。30代の女性はオンライン上で見積もりを取って契約。引っ越し当日にトラックが来ましたが、荷物がトラックに乗り切らずに積み残されました」

「何が原因かは分かりませんが、実際にプロに見てもらえば、どれぐらい必要か分かります。ただオンラインの場合はざっくりになる、情報が違っていた、情報が足りない、業者の思い違いなど、いろんなことが考えられます」

「20代の男性は引っ越し先へのエアコンの付け替えを依頼したそうですが、料金の説明がなく、後になって請求されたとして同センターに相談してきました。これも実際に見積もりに来てもらえばエアコン料金の話ができたかもしれません」

「オンラインなどの見積もりは手軽で便利ですが、国民生活センターは『不安な場合は訪問による見積もりを利用することも検討を』と呼び掛けています。荷物の量や搬入経路などの情報を正しく申告する必要があります。階数やエレベーターの有無でだいぶ違います」

■許可証番号も確認…不用品回収で注意

森アナウンサー

「新生活で動く時や生活のリズムが変わる時に不用品の処分をお願いする方もいると思います。この見積もりでも注意が必要だといいます」

「不用品の回収などを行う会社によると、不用品の回収サービスの需要は高まっていますが、チラシやインターネットで『無料』『格安』とうたう業者とのトラブルが増えているということです。 トラブルを避けるために気をつけたらいいことを聞きました」

「不用品回収業者PRIMEの担当者によると、費用の見積もりを確認するのが必要です。オンラインの方が便利だから、パッとやってしまおうかなという方はいるかもしれません」

忽滑谷アナウンサー

「引っ越しの時は本当にいろいろやることがあるので、なるべくお手軽に済ませたいという気持ちもあるかもしれませんが、コストに関してはちゃんとやった方がいいということですね」

森アナウンサー

「見積もりを出さずに、いきなり作業を開始する業者は怪しいので要注意だとも言っていました。また時間に余裕があれば、何社か見積もりを取って比較することが重要だそうです。何社か見ることで相場も分かります」

「さらに、悪徳業者は無許可の場合もあるそうです。ホームページなどを見ると許可証の番号が書いてあったりするので、必要な許可証を持っているかどうかを調べる」

「『安いから』『無料でやってくれるからここにしよう』ではなく、または1社だけで決めるのではなく、なるべく何社か比較して見積もりを取り、どういう業者なのか調べるといいということです」

「新生活を気持ちよく始めるためにも、お得に、さらにトラブルに巻き込まれないように注意して準備を進めていただきたいと思います」

（2月5日『news every.』より）