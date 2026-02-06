Creepy Nuts、アメリカレコード協会（RIAA）で2曲目のゴールド認定 アルバム『LEGION』アナログ盤も発売へ
Creepy Nutsの楽曲「オトノケ」が、「Bling-Bang-Bang-Born」に続き、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受ける快挙を成し遂げた。日本人としては"史上初"の日本語詞で2曲のゴールド認定という偉業達成となる。
【写真】期待大！『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』キービジュアル
Creepy Nutsは、4月に初の北米ツアー『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』を開催することも決定。さらなるグローバルな飛躍に期待が高まっている。
「Bling-Bang-Bang-Born」「オトノケ」も収録されているアルバム『LEGION』が、リリースから1周年という節目を迎え、アナログ盤が発売されることも決定。発売日は3月12日。ジャケットアートワークもアナログサイズで再構築され、作品世界を視覚的にも堪能できる仕様となっている。
