「オトノケ」がアメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受けたCreepy Nuts　photo by Hiroya Brian

　Creepy Nutsの楽曲「オトノケ」が、「Bling-Bang-Bang-Born」に続き、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受ける快挙を成し遂げた。日本人としては"史上初"の日本語詞で2曲のゴールド認定という偉業達成となる。

【写真】期待大！『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』キービジュアル

　Creepy Nutsは、4月に初の北米ツアー『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』を開催することも決定。さらなるグローバルな飛躍に期待が高まっている。

　「Bling-Bang-Bang-Born」「オトノケ」も収録されているアルバム『LEGION』が、リリースから1周年という節目を迎え、アナログ盤が発売されることも決定。発売日は3月12日。ジャケットアートワークもアナログサイズで再構築され、作品世界を視覚的にも堪能できる仕様となっている。