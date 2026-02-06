◇NBA ブルズ−ラプターズ（2026年2月5日 スコシアバンク・アリーナ）

NBAブルズの河村勇輝（24）は、5日（日本時間6日）の敵地ラプターズ戦で4戦連続途中出場。前半からノールックバックビハインドパスなど7アシストの躍動を見せた。チームは58ー65とリードを許して前半を折り返した。

この日も第1Q出場機会が訪れた。残り4分16秒からコートに立つと、ファーストプレーでいきなりアシストを決めた。残り2分41秒には左サイドからドライブイン。ゴール下でのノールックパスでアシストを決めた。さらに残り1分58秒に3Pシュートを演出して連続アシストを挙げた。終了間際にはトップ付近からドライブイン。左コーナーにパスを出して、パトリック・ウィリアムズのブザービーター3Pシュートを演出した。このクオーターだけで4アシストを決めた。

第2Qもベンチスタート。残り3分45秒から途中出場すると、残り2分23秒には速攻からノールックパス。マタス・ブゼリスの豪快ダンクを叩き込んだ。残り1分50秒にもドライブインからジャンプシュートをアシストした。残り1分10秒には速攻から新加入のヤブセレにパスすると見せかけて、逆サイドを走っていたブゼリスへノールックバックビハインドパス。ブゼリスがレイアップシュートを決めきった。

河村は前半7分28秒出場。無得点ながらもNBAキャリア最多タイ7アシスト1リバウンドを記録。シュートは1本放ったが失敗に終わった。