【リビーニョ（イタリア）＝小沢理貴】ミラノ・コルティナ冬季五輪は５日、６日の開会式に先立ってスノーボード男子ビッグエアの予選が行われ、荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７８・５０点で首位通過した。

木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）は３位、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は５位、木俣椋真（ヤマゼン）は１０位となり、日本勢４人全員が上位１２人で争う７日の決勝に進んだ。

木村葵来「やるべきことをやって決勝に上がれたのはホッとした。練習の成果を発揮できているのは本当にうれしく思う」

強心臓２０歳の荻原、満面の笑み

今大会で日本勢の先陣を切ったのは、全員が五輪初出場のスノーボード男子ビッグエアの４選手。期待通りに勢いを付けたのは、「世界で一番回る男」の異名を取る２０歳の荻原だった。

雪上競技の開幕を祝うように華やかに照らされたジャンプ台に立っても、１回目から「全く緊張せずに臨めた」という。逆足が前のスタンスから背中を見せるように回る「スイッチバック１９８０（５回転半）」を力強く決め、両手をたたいて喜んだ。２回目も５回転を手堅く成功させ、３回のうち上位２回の合計で競う予選を堂々首位で通過。「初めての五輪の予選でしっかりやりたいことを決められた」と満面の笑みを見せた。

高回転技の申し子

荻原は高回転技の申し子だ。昨年１月には世界初の６回転半に成功し、ギネス世界記録にも認定された。今回のジャンプ台は小さめでエアの高さが出にくいといい、「５回転半あたりが金メダル争い。そこで６回転や６回転半を決めれば、優勝がかなり確実になる」と決勝に目を向ける。

「楽しくスノーボードをして好きな技を決めたいなという気持ち」と強心臓ぶりが実に頼もしい荻原。日本勢の初陣は上々だ。（小沢理貴）