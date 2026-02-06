【東京新聞杯】マイルＣＳ３着のウォーターリヒトは６枠１２番 武豊騎手のマジックサンズは２枠４番に 枠順発表
◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）
昨年の覇者で前走のマイルＣＳで３着に好走したウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は６枠１２番に決定。前回からコンビを組むデビュー３年目の高杉吏麒騎手は重賞初制覇がかかる。
マイルＣＳはメンバー最速の末脚で４着に追い込んだオフトレイル（牡５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）は３枠６番、昨年のＮＨＫマイルＣ２着馬マジックサンズ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）は２枠４番から武豊騎手の手綱で重賞２勝目を目指す。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）シャンパンカラー 牡６ ５９ 岩田 康誠
（２）ラヴァンダ 牝５ ５６ 岩田 望来
（３）シリウスコルト 牡５ ５８ 三浦 皇成
（４）マジックサンズ 牡４ ５７ 武 豊
（５）エルトンバローズ 牡６ ５８ 津村 明秀
（６）オフトレイル 牡５ ５９ 菅原 明良
（７）トロヴァトーレ 牡５ ５８ クリストフ・ルメール
（８）ヤマニンサルバム 牡７ ５７ 小崎 綾也
（９）サクラトゥジュール セン９ ５７ レイチェル・キング
（１０）エンペラーズソード セン４ ５７ 原 優介
（１１）レッドモンレーヴ 牡７ ５８ 佐々木 大輔
（１２）ウォーターリヒト 牡５ ５８ 高杉 吏麒
（１３）メイショウチタン 牡９ ５７ 吉田 豊
（１４）ミッキーゴージャス 牝６ ５５ 横山 典弘
（１５）ウンブライル 牝６ ５５ 戸崎 圭太
（１６）ブエナオンダ 牡５ ５８ 横山 武史