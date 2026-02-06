ウォーターリヒト

◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）

　昨年の覇者で前走のマイルＣＳで３着に好走したウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は６枠１２番に決定。前回からコンビを組むデビュー３年目の高杉吏麒騎手は重賞初制覇がかかる。

　マイルＣＳはメンバー最速の末脚で４着に追い込んだオフトレイル（牡５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）は３枠６番、昨年のＮＨＫマイルＣ２着馬マジックサンズ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）は２枠４番から武豊騎手の手綱で重賞２勝目を目指す。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）シャンパンカラー　　　牡６　　５９　岩田　康誠

（２）ラヴァンダ　　　　　　牝５　　５６　岩田　望来

（３）シリウスコルト　　　　牡５　　５８　三浦　皇成

（４）マジックサンズ　　　　牡４　　５７　武　豊

（５）エルトンバローズ　　　牡６　　５８　津村　明秀

（６）オフトレイル　　　　　牡５　　５９　菅原　明良

（７）トロヴァトーレ　　　　牡５　　５８　クリストフ・ルメール

（８）ヤマニンサルバム　　　牡７　　５７　小崎　綾也

（９）サクラトゥジュール　　セン９　５７　レイチェル・キング

（１０）エンペラーズソード　セン４　５７　原　優介

（１１）レッドモンレーヴ　　牡７　　５８　佐々木　大輔

（１２）ウォーターリヒト　　牡５　　５８　高杉　吏麒

（１３）メイショウチタン　　牡９　　５７　吉田　豊

（１４）ミッキーゴージャス　牝６　　５５　横山　典弘

（１５）ウンブライル　　　　牝６　　５５　戸崎　圭太

（１６）ブエナオンダ　　　　牡５　　５８　横山　武史