ブロッコリー1株ペロリ！普段のポテサラ＋潰しブロッコリーで簡単DELI風サラダ
淡いグリーンが食卓に映える、ブロッコリーとじゃがいものサラダ。
なじみのある野菜も、つぶしてあえるだけで見た目も口当たりも新鮮に。味の決め手は、こんがり焼いたソーセージ。黒オリーブがアクセントになり、手軽なのに少し気の利いた一皿です。
『ブロッコリーとじゃがいものサラダ』のレシピ
材料（2〜3人分）
ブロッコリー……1株（約300g）
じゃがいも……2個（約300g）
紫玉ねぎ……1/4個（約50g）
ウインナソーセージ……4本
黒オリーブ（種なし）……8粒
白ワインビネガー……大さじ1〜1と1/2
塩……適宜
粗びき黒こしょう……少々
オリーブオイル……大さじ2
作り方
（1）ブロッコリーは小房に分け、大きいものはさらに縦3〜4等分に切る。茎は根元を切って皮を厚めにむき、小さめの一口大に切る。鍋に湯1lを沸かして塩小さじ1と1/2を加え、ブロッコリーを入れて柔らかくなるまで4〜5分ゆでる。ざるに上げて水けをきり、ボールに移してマッシャーやフォークでよくつぶす。紫玉ねぎは横半分に切ってか縦に薄切りにする。
（2）じゃがいもは皮をむいて一口大に切り、鍋に入れてかぶるくらいの水を注ぎ、中火にかける。沸騰後12〜13分、竹串がすーっと通るまでゆで、湯をきって再び中火にかける。鍋を揺すりながら水けをとばし、マッシャーやフォークでよくつぶす。熱いうちにブロッコリーと玉ねぎを加え、白ワインビネガーと塩小さじ1/3をふって混ぜる。
POINT
じゃがいもとブロッコリーを別々につぶしてからあえることで、均一に混ざります。
（3）ソーセージは幅7〜8mmに切り、フライパンに油をひかずに入れて中火にかけ、焼き色がつくまで2分ほど炒める。オリーブは薄い輪切りにする。（2）にソーセージとオリーブ、オリーブオイルを加えてあえる。味をみて、たりなければ塩少々を加えて混ぜ、器に盛って粗びき黒こしょうをふる。
野菜のやさしさに、ソーセージのうまみが効いたバランスのいい味わい。いつものサラダに変化をつけたいときに、ちょうどいい一皿です。
