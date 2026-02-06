ブロッコリー1株ペロリ！普段のポテサラ＋潰しブロッコリーで簡単DELI風サラダ

淡いグリーンが食卓に映える、ブロッコリーとじゃがいものサラダ。

なじみのある野菜も、つぶしてあえるだけで見た目も口当たりも新鮮に。味の決め手は、こんがり焼いたソーセージ。黒オリーブがアクセントになり、手軽なのに少し気の利いた一皿です。

『ブロッコリーとじゃがいものサラダ』のレシピ

材料（2〜3人分）

ブロッコリー……1株（約300g）

じゃがいも……2個（約300g）

紫玉ねぎ……1/4個（約50g）

ウインナソーセージ……4本

黒オリーブ（種なし）……8粒

白ワインビネガー……大さじ1〜1と1/2

塩……適宜

粗びき黒こしょう……少々

オリーブオイル……大さじ2

作り方

（1）ブロッコリーは小房に分け、大きいものはさらに縦3〜4等分に切る。茎は根元を切って皮を厚めにむき、小さめの一口大に切る。鍋に湯1lを沸かして塩小さじ1と1/2を加え、ブロッコリーを入れて柔らかくなるまで4〜5分ゆでる。ざるに上げて水けをきり、ボールに移してマッシャーやフォークでよくつぶす。紫玉ねぎは横半分に切ってか縦に薄切りにする。

（2）じゃがいもは皮をむいて一口大に切り、鍋に入れてかぶるくらいの水を注ぎ、中火にかける。沸騰後12〜13分、竹串がすーっと通るまでゆで、湯をきって再び中火にかける。鍋を揺すりながら水けをとばし、マッシャーやフォークでよくつぶす。熱いうちにブロッコリーと玉ねぎを加え、白ワインビネガーと塩小さじ1/3をふって混ぜる。

POINT

じゃがいもとブロッコリーを別々につぶしてからあえることで、均一に混ざります。

（3）ソーセージは幅7〜8mmに切り、フライパンに油をひかずに入れて中火にかけ、焼き色がつくまで2分ほど炒める。オリーブは薄い輪切りにする。（2）にソーセージとオリーブ、オリーブオイルを加えてあえる。味をみて、たりなければ塩少々を加えて混ぜ、器に盛って粗びき黒こしょうをふる。

野菜のやさしさに、ソーセージのうまみが効いたバランスのいい味わい。いつものサラダに変化をつけたいときに、ちょうどいい一皿です。

（『オレンジページCooking』2017年冬号より）