◇米男子ゴルフツアー フェニックス・オープン第1日（2026年2月5日 アリゾナ州 TPCスコッツデール・スタジアムC＝7261ヤード、パー71）

第1ラウンドは日没サスペンデッドとなった。順位は全て暫定。

16年、17年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）、前週ファーマーズインシュアランス・オープンで米ツアー自己最高の2位に入った久常涼（23＝SBSホールディングス）、今季から本格参戦した平田憲聖（25＝ELECOM）の日本勢3人が3アンダー68で回り、首位と5打差の13位で発進した。

松山は3バーディー、ボギーなし、久常は5バーディー、2ボギー、平田は1イーグル、3バーディー、2ボギーだった。

金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）はイーブンパー71の56位、中島啓太（25＝フリー）は1オーバー72の76位だった。

ツアー3勝のクリス・ゴタラプ（26＝米国）が8アンダー63をマークし単独首位に立った。

世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（29＝米国）は2オーバー73で89位、LIVゴルフから復帰した大会2勝のブルックス・ケプカ（35＝米国）は4オーバー75で116位と出遅れた。