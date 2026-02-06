６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円６５銭前後と前日の午後５時時点に比べ４５銭程度のドル安・円高となっている。



５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円０４銭前後と前日に比べ２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。低調な米雇用関連指標を受けて一時１５６円５４銭まで軟化したものの、日本の財政悪化懸念などを背景に切り返した。



ただ、前日に米長期金利が低下したことからドル売りが出やすく、この日の東京市場のドル円相場は軟調な展開。日経平均株価が続落して始まるとリスク回避目的の円買いが流入し、午前９時０５分ごろには１５６円５９銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７８３ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８４円５８銭前後と同８０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS