伊勢化は朝安後に反発、ペロブスカイト太陽電池巡る発表を材料視

伊勢化学工業<4107.T>は朝安後に反発。５日取引終了後に発表した２５年１２月期連結決算は、売上高が３９２億５８００万円（前の期比１７．９％増）、営業利益が９４億８４００万円（同２３．８％増）。売上高、営業利益とも過去最高を更新した。ヨウ素の国際市況が堅調に推移するなか、販売数量が増加し収益に貢献した。一方、続く２６年１２月期の売上高は３８０億円（前期比３．２％減）、営業利益は８０億円（同１５．７％減）と一転減収減益の見通しを示した。これが嫌気され、一時９．６％安の６３７０円まで下落した。なお、配当予想は４０円（前期は株式分割考慮ベースで３９円）とした。



あわせて、稀産金属（大阪市西淀川区）との間で、ペロブスカイト太陽電池材料に関する基本合意書を締結したと発表した。両社で協力してペロブスカイト太陽電池向けヨウ素系材料のサプライチェーン強化を図る。これを材料視する見方が徐々に強まり、売り一巡後に切り返している。



出所：MINKABU PRESS