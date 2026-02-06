「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１０時現在で、アミファ<7800.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



６日の東京市場で、アミファは小幅ながら４日続伸。同社は１０日に２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の単独決算発表を予定しており、期待感が買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、昨年１１月１４日に公表した通期業績予想は、売上高が前期比１．８％増の９０億円、営業利益が同１．７％増の２億７５００万円。商品開発力・企画提案力、営業力の更なる強化に取り組むとともに、物流費を含むコストダウン、生産性向上に取り組むとしている。



出所：MINKABU PRESS