リコー<7752.T>が急反騰している。５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の２兆５６００億円から２兆６０００億円（前期比２．９％増）、営業利益予想を８００億円から９００億円（同４１．０％増）、最終利益予想を５６０億円から６１０億円（同３３．５％増）に引き上げており、業況を評価した買いが集まっている。



４～１２月期はオフィスサービス事業の成長と円安により、売上高・営業利益ともに想定を上回った。売上高が１兆８８２３億１０００万円（前年同期比２．６％増）、営業利益が７００億２３００万円（同２．０倍）、最終利益が４６８億４４００万円（同６８．２％増）だった。第４四半期（１～３月）は為替の恩恵が継続し、追加の構造改革による影響を補うと見込む。



出所：MINKABU PRESS