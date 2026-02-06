平日にもかかわらず大勢の聴衆が集まり、衆院選の演説に耳を傾けます。藤井貴彦キャスターが九州で取材すると、自民党の高市早苗総裁の高い人気を実感することになりました。一方、「年度内に実現したい」と語っていた消費税減税には言及しないままでした。

■聴衆で埋め尽くされた演説会場

「食料安全保障すごく大事でしょう」

「（佐賀・）白石町の玉ねぎがあります。いい香りです」

5日、佐賀県内で玉ねぎを片手に訴えた自民党の高市総裁。1月30日、藤井貴彦キャスターが福岡・北九州市での演説を取材しに行きました。

会場となった場所は人で埋め尽くされ、歩道だけでなく近くのスーパーの敷地にまであふれていました。「演説会場が望める高台に上がってきたんですが、本当に多くの人が演説を聞きに集まっているのが分かります。普通の金曜日ですよ」と藤井キャスター。

住民の1人は「（自分は）背が低くて見えないから、帰ってテレビで見ようって。残念です」と、生で見るのを諦めていました。

■「期待してもいい人か確かめる」

人々はどんな思いで演説を聞きに来たのでしょうか。ある自民党支持者は「期待してもいい人か、確かめるために来ました」と言います。

「同じ女性としてかっこいいなって印象は受けているので、どういう話をされるのか聞きに来ました」。こう話す支持政党なしの人は、この選挙区の自民党の候補者名は知りませんでした。自民党は“高市人気”に乗っかり、勢いをつけています。

本人が姿を見せると、集まった人はスマホを掲げ、カメラに収めようとしていました。高市総裁は10分ほどの演説を終えると、駆け足で次の場所へ。後を追いかけますが、姿は見えなくなりました。

■多くの聴衆に訴えたテーマは経済成長

福岡市に移動した藤井キャスター。「だいぶ聴衆がいるんですが、ここで止められます。中に入るのは難しいかもしれない」。高市総裁の安全を確保するため、登壇場所から大きく距離を開けたところに聴衆が集まっていました。

演説の声がしっかり聞こえないであろう、ビルの中から見る人もいました。

「挑戦しない国に未来はない！ 守るだけの政治じゃ希望を生めない！」と高市総裁。多くの聴衆の前で訴えたのは、経済成長についてでした。一方で、今回の選挙戦で争点の1つとなっている消費減税については言及せず。

■消費減税は「できるだけ早く」

自民党は、「2年間に限り食料品の消費税をゼロにする検討を加速させる」と公約に掲げていますが、衆院選が公示される直前、高市総裁は『2026年度内の実現を目指す』と明言しました。

このことについて1月26日にあったnews zeroの党首討論で聞くと、高市総裁は『自民党の公約には明記はしていません。実施時期は。ただ内閣総理大臣としては、やはり目標は示したい。できるだけ早く実現をしたいという思いがあります」と述べていました。

藤井キャスター

「（2年後に）消費税を元に戻すと反発が起きるのではないかという時には、2年以上のばす可能性はあるのでしょうか？」

高市総裁

「なぜ2年に限定したかってことは、社会保険料の逆進性です。 特に中所得・低所得の方々に非常に重い負担になっている。これを変えようということで給付付き税額控除、これを本丸として私自身も打ち出しましたが、自民党の公約にも書いています」

「ただ制度設計、少し時間がかかります。それまでの間、2年間はこの消費税のゼロ税率ということで、これはフォローしようということです」

■消費減税、演説の場では一度も触れず

「2026年度内に実現したい」とまで語っていた消費税の減税ですが、選挙戦が始まってから演説の場では一度も触れられることはなく、“封印”されています。

news zeroの党首討論で、藤井キャスターは「有権者に向けてどんな未来を約束されるのかお伺いしたい」と質問。これに対し、高市総裁はこう力を込めました。

「リスクを最小化する危機管理投資、未来を開く成長投資、責任ある積極財政で、強い経済を作ります。日本列島を強く豊かにして次の世代に送りたい。これが私の強い思いでございます」

（2月5日『news zero』より）