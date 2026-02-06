工藤静香、次女・Koki,を豪華手料理で誕生日祝福「想像以上のクオリティ」「プロ級」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/06】歌手の工藤静香が2月5日、自身のInstagramを更新。次女でモデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）の誕生日に作った料理を公開した。
【写真】キムタクの55歳妻「売り物かと…」苺が何層にも重なった豪華手作りケーキ
工藤は「次女23 お花をテーマにしたバースデー」とつづり、Koki,の23歳の誕生日を祝う食事を公開。いちごが花びらの方になっているケーキ、花のような盛り付けのサラダや刺身のショットを披露している。
また「どんなに手間がかかっても喜んでもらえると嬉しくてね」「な〜んでも作りたくなりますよね」ともコメントしている。
この投稿にファンからは「想像以上のクオリティ」「プロ級」「お店の売り物かと思った」「綺麗すぎてため息が出る」「素敵な家族愛」「最高のバースデーですね」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
