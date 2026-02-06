３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。

打倒・サムライへ、ライバル国も強力なメンバーをそろえた。２３年に決勝で対戦した米国は、昨季ア・リーグＭＶＰに輝いたアーロン・ジャッジ外野手（３３）が主将を務め、昨季のサイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）も名を連ねた。メジャーを代表する中心選手が並び、史上最強軍団と言っても過言ではない。侍ジャパンとは決勝まで対戦がない見込みだが、２大会連続の頂上決戦となるか注目だ。

米国に匹敵するスター軍団を結成したのが、ドミニカ共和国だ。打線にはソト（メッツ）、タティス、マチャド（ともにパドレス）、ゲレロ（ブルージェイズ）、ロドリゲス（マリナーズ）らメジャーのトップ選手が並んだ。１３年の第３回大会で優勝。侍ジャパンとは早ければ準々決勝で対戦の可能性があり、目が離せないチームだ。

１次ラウンドで最大のライバルとなる韓国は、ドジャースで大谷、山本、佐々木と同僚の金慧成（キム・ヘソン）内野手ら、メジャーリーガーも多く名を連ねた。投手ではメジャー通算７８勝で元ドジャースの柳賢振（リュ・ヒョンジン）投手も３８歳のベテランながらメンバー入りした。

他では巨人の守護神、Ｒ・マルティネス投手がキューバ代表で参戦。パナマ代表には巨人・バルドナード投手が入った。

２連覇を狙う侍ジャパンは、すでに発表されていた３０人から変わりはなく、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）らメジャーリーガーが史上最多９人名を連ねた（ＦＡの菅野含む）。今月中旬からは宮崎強化合宿を行い、井端監督を中心に連覇へ向けてチームを仕上げていくことになる。

◆ライバルチーム分析（各項目は５段階評価）

▽日本＝Ａ 打撃４、守備５、走塁５、先発４、救援４、士気５

▽米国＝Ｓ 打撃５、守備４、走塁４、先発５、救援４、選手層５

▽ドミニカ共和国＝Ａ 打撃５、守備４、走塁４、先発３、救援４、爆発力５

▽韓国＝Ｂ 打撃３、守備４、走塁３、先発３、救援４、団結力５

◆出場国戦力評価

Ｓ 米国

Ａ 日本、ドミニカ共和国、ベネズエラ、プエルトリコ

Ｂ 韓国、メキシコ、キューバ、オランダ、台湾

Ｃ イタリア、カナダ、コロンビア、オーストラリア

Ｄ イスラエル、パナマ、ニカラグア

Ｅ ブラジル、イギリス、チェコ