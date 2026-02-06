「手持ち服、暗めな色ばっかり」な人へ！【ユニクロ】大人に似合う♡「白系パンツ」

黒やネイビー、ブラウンなど、手持ちの服が暗めな色ばかり。そんなミドル世代にぜひ取り入れてほしいのが、清潔感があり爽やかに垢抜ける【ユニクロ】の「白系パンツ」です。冬コーデの地味見えを回避し、季節の変わり目のシフトコーデにも役立ちそうな白系パンツを紹介します。

楽ちんキレイ見え！ ユニクロを代表する大ヒット商品

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」各\3,990（税込）

公式オンラインストアレビュー9,000件超え、★4.5の高評価を獲得しているタックワイドパンツは、ゆるっと穿けるのにスッキリ見えするシルエットの美しさが魅力です。ハイウエスト仕様で脚長効果にも期待大。パンツに苦手意識のあるミドル世代も、気負わずコーデに取り入れられそうです。

かっこよくて女性らしい！ ミドル世代がお手本にしたい冬コーデ

アラフォーファッションを紹介している@mhi_7746さんは、ホワイトカラーのパンツとネイビーカラーのロングコートを合わせてハンサムな着こなしに。ダークトーンカラーのコートで大人の女性らしくキリッと引き締めつつ、ホワイトのパンツのおかげで軽やかな印象に仕上がっています。かっこいいだけじゃなく、女性らしい柔らかさも感じられるコーデを楽しんでみて。

キレイめカジュアルが叶う美シルエットスウェットパンツ

【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」各\3,990（税込）

シルエットの美しさが魅力的な、ハリ感のあるスウェットパンツ。ウエストにギャザーを寄せていないクリーンな見た目とセンターラインのおかげできちんと感があり、カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代も挑戦しやすいはず。

冬コーデが春っぽく明るく垢抜ける

「週6ユニクロを着る」（Instagramプロフィールより）という、@shocogram__さんも「スウェットって言われないとわからないくらいの見た目」（Instagram別投稿より）とお気に入り。白系のスウェットパンツに、ライトブルーのセーターを合わせた爽やか配色で、明るく垢抜けた印象に。シャツをレイヤードしてきちんと感を備えれば、オフィスにもぴったりのコーデが完成です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@mhi_7746様、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i