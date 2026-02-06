『ラヴィット！』で共演→その後実際にプレゼント

元プロ野球選手の澤村拓一氏が、お笑いコンビ・麒麟の川島明に対し、現役時代に使用していたグローブをサプライズでプレゼントした。

川島が5日、自身のXを更新。澤村氏との2ショット写真を公開し、「『#ラヴィット！』にサプライズ出演していただいた澤村拓一さんと今日も収録で一緒だったのですが、わざわざ楽屋にきて使用されてたグローブを本当にプレゼントしてくださいました。ボケが現実になりました。澤村さん本当にありがとうございます！」とつづった。写真には笑顔の2人とグローブが写っている。

発端は3日に放送されたTBS系朝の情報番組『ラヴィット！』でのサプライズ。番組MC・川島の誕生日を祝う企画として、古畑任三郎のパロディコントを実施。澤村氏が容疑者役で登場し、同じくゲストの武豊からムチをプレゼントされた流れで、川島が「澤村さんはグローブ無いんですか？」とボケていた。それが現実となった形だ。

澤村氏は昨季までプロ野球・ロッテに所属。日米通算549試合に登板した剛腕で、1月に現役引退を表明したばかりだ。



