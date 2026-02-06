エムズビギン

◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）

　出走馬９頭の枠順が、２月６日午前に決定した。セレクトセールで５億９０００万円の高値で取引されたエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は２枠２番に決まった。鞍上は今回が初コンビとなる川田将雅騎手。初戦は２着に敗れたが、前走の未勝利戦を好時計で勝ち、重賞のここでどんな競馬ができるか。

　関東馬のゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は４枠４番からのスタート。前走の京都２歳Ｓでは１コーナーで不利がありながらも、巻き返して３着と力を見せた。早めに栗東入りして態勢を整えてきた。勝てばコントレイル産駒初の重賞勝ちとなる。デビューから手綱を執る荻野極騎手が３戦連続で騎乗する。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ゾロアストロ　　　　牡３　５７　トール・ハマーハンセン

（２）エムズビギン　　　　牡３　５７　川田　将雅

（３）サトノアイボリー　　牡３　５７　団野　大成

（４）ゴーイントゥスカイ　牡３　５７　荻野　極

（５）ストームゲイル　　　牡３　５７　吉村　誠之助

（６）コレオシークエンス　牡３　５７　浜中　俊

（７）ラフターラインズ　　牝３　５５　藤岡　佑介

（８）ショウナンガルフ　　牡３　５７　横山　和生

（９）ローベルクランツ　　牡３　５７　松山　弘平