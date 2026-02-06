◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）

出走馬９頭の枠順が、２月６日午前に決定した。セレクトセールで５億９０００万円の高値で取引されたエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は２枠２番に決まった。鞍上は今回が初コンビとなる川田将雅騎手。初戦は２着に敗れたが、前走の未勝利戦を好時計で勝ち、重賞のここでどんな競馬ができるか。

関東馬のゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は４枠４番からのスタート。前走の京都２歳Ｓでは１コーナーで不利がありながらも、巻き返して３着と力を見せた。早めに栗東入りして態勢を整えてきた。勝てばコントレイル産駒初の重賞勝ちとなる。デビューから手綱を執る荻野極騎手が３戦連続で騎乗する。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ゾロアストロ 牡３ ５７ トール・ハマーハンセン

（２）エムズビギン 牡３ ５７ 川田 将雅

（３）サトノアイボリー 牡３ ５７ 団野 大成

（４）ゴーイントゥスカイ 牡３ ５７ 荻野 極

（５）ストームゲイル 牡３ ５７ 吉村 誠之助

（６）コレオシークエンス 牡３ ５７ 浜中 俊

（７）ラフターラインズ 牝３ ５５ 藤岡 佑介

（８）ショウナンガルフ 牡３ ５７ 横山 和生

（９）ローベルクランツ 牡３ ５７ 松山 弘平