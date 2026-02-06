昨年、バンド・コールドプレイのコンサートで既婚者のアンディ・バイロンCEO（最高経営責任者）と抱擁する姿が不倫疑惑を呼び、解雇に追い込まれたクリスティン・キャボット氏（53歳）が、危機管理の講演者として登壇する。

4日（現地時間）、米エンタメメディアTMZによると、アストロノマー社の元最高人事責任者（CPO）のキャボット氏は、4月にワシントンで開催される「危機PRカンファレンス（crisis PR conference）」で基調講演を行うという。

キャボット氏は当日、広報専門家のディニ・フォン・ミューフリング氏と共に『クリスティン・キャボット：物語を取り戻す』というタイトルで30分間の対談を行う。

このイベントはPRウィーク（PRWeek）が主催する「クライシス・コミュニケーション・カンファレンス」の一環で、チケット価格は750〜875ドル（約11万7500円〜13万7100円）程度となっている。合計14名の講演者がステージに立つ。

TMZは「キャボットは最近、危機PR体験をした」と説明した。

昨年7月16日のコールドプレイのコンサートで、米IT企業アストロノマーの元CEOアンディ・バイロン氏とCPO（最高人事責任者）のキャボット氏が観客席で抱き合う様子が撮影された。2人はスクリーンに映ると急いで隠れたが、動画がSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で拡散され、不倫疑惑が浮上した。その後、2人とも会社から去った。

TMZによると、キャボット氏は配偶者と別居中だったにもかかわらず、インターネット上ではその事実が知られておらず、彼女はすぐに家庭を壊したというレッテルを貼られた。キャボット氏によると、バイロン氏もコンサート当時、配偶者と別居していた。キャボット氏は昨年12月18日に公開された米日刊紙ニューヨーク・タイムズのインタビューで、「私は誤った選択をし、ハイ・ヌーンを数杯飲んだ後、上司と一緒に踊り、不適切な行動を取った」と述べ、「その責任を取って、代償としてキャリアを諦めた」と語った。また、動画が拡散した後、50〜60件に上る殺害予告を受け、子どもたちは大きなショックと恐怖を経験したという。パパラッチのストーキングや、一日に500〜600件の電話も続いたという。

キャボット氏を講演者として招いた主催者は、「キャベットは、女性がメディアの否定的な関心の中で長年経験してきた、男性がしばしば避ける公開の恥を自ら体験した」と述べ、「今回のセッションでキャボットは、自身の物語を主導し、新たな物語を書き進めることができるように手助けする短期的・長期的な戦略について共有する予定」と説明した。TMZは「多額の費用をかけて参加する人々は、『もはや例外ではなく日常となった予期せぬ状況に即座に対処する方法』を学ぶことになるだろう」と述べた。