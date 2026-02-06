韓国文化に極度に心酔していたインドの三姉妹が、父親との葛藤の末に極端な選択（自殺）をするという事件が発生した。

5日（現地時間）、NDTVなど現地メディアによると、4日午前2時ごろ、インド・ガジアバードのあるマンション9階から16歳・14歳・12歳の三姉妹が飛び降りて死亡した。

現場で発見された日記と遺書には「パパごめん、私、とても寂しい」「韓国は私たちの人生のすべてだったのに、どうして私たちからこれを奪うことができるの」など、恨みの混じった内容が記されていた。

警察の調査の結果、三姉妹は日頃から韓国の大衆文化に執着していたことが判明した。三姉妹は新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年から学校に通っておらず、自宅でスマートフォンを使って韓国のコンテンツを見ることが唯一の楽しみだった。ホームスクーリングも受けておらず、同年代との交流もなかった。

しかし、最近父親にスマートフォンを取り上げられたことで不満を抱いたという。姉妹の父親は事件の10日前、韓国風のスタイルで活動していた姉妹のソーシャルメディア（SNS）アカウントも強制的に削除させていた。

現地警察の関係者は「三姉妹が韓国ドラマや映画、音楽、ショーなど多様なコンテンツに没頭していた」とし、「両親がこれを快く思わずスマートフォンを没収したため、極端な選択をしたものとみられる」と説明した。

姉妹の父親は警察に対し「残りの家族が韓国文化を受け入れることを望んでいたが、拒否されると心の扉を閉ざし、自分たちだけの世界に閉じこもるようにして生きていた」と供述した。スマートフォンを取り上げたことについては「娘たちが、段階別にチャレンジを遂行するよう誘導する、おかしな韓国のゲームをしていたため」と主張した。

姉妹の悲劇には、父親の借金や家庭環境などが影響を与えた可能性も提起されている。株式トレーダーである父親は2000万ルピー（約3470万円）の借金を抱えており、娘から没収したスマートフォンを売り払っていたと警察は伝えた。

また、遺書からは「鞭打ちされるよりは死を選ぶ」「インド人と結婚するのは絶対できない」など、誰かに暴行を受けたり、婚姻を強要されたりした状況が捉えられた。

姉妹の父親は二度の結婚で1男4女をもうけていた。最初の妻が初期に子供を授かれなかったため、妻の妹と再婚して3人の子供をなし、その後、本妻も2人の子供を出産した。今回の事件の犠牲者は、2番目の妻との間に生まれた2人の娘と、最初の妻の娘1人だという。