２月８日の衆議院選挙の投開票日まであと３日となりました。

番組では、栃木県内５つの小選挙区の候補者の選挙活動を紹介する「候補者駆ける」をお届けしています。

４回目の５日は、中道改革連合の前職と自民・参政・無所属の３人が立候補している４区です。

栃木４区で立候補しているのは、届け出順に自民党の新人、石坂太氏４５歳、中道改革連合の前職、藤岡隆雄氏４８歳、参政党の新人、野口 智子氏４５歳、無所属の新人、大貫学氏６８歳の４人です。

【石坂 太氏】

自民党の新人、石坂太氏４５歳は初めての国政選挙挑戦です。犬を４匹飼う動物好きで街頭演説で訪れた有権者の猫ともふれあいました。佐藤勉氏が３０年間、守り続けた 自民党の議席を死守すると意気込む石坂氏。周りを見渡せば心強い同志で溢れ、演説会には連日大臣が応援に駆け付けました。県議会議員の経験を生かして働きたい意志を尊重できる働き方改革の見直しを訴えます。

【藤岡 隆雄氏】

まだあたりが薄暗い中ＪＲ小山駅で辻立ちするのは中道改革連合・前職の藤岡隆雄氏４８歳です。選挙期間にかかわらず１３年以上続けているといいます。「ギリギリの戦い」だと危機感を示しながら、自身のモットー「感謝」を胸に「前進あるのみ」と力を込めます。この日は小山市内の８カ所で街頭演説や個人演説会を行い衆議院の予算委員会での取り組みなどこれまでの実績や政策を喉をからしながら訴え 「日本を立て直す」と強調しました。

【野口 智子氏】

参政党の新人、野口智子氏４５歳は２人の子どもを育てながらの選挙戦です。特に保育園に通う娘の送迎には家族やスタッフの支えが必要不可欠です。選挙活動８日目のこの日。家族の応援や周囲の支えで緊張も徐々にほぐれてきたと話します。昼食はほっとする時間です。子育て世代が安心して子育てできる環境をつくるため、働いた分が手取りに反映される社会保険料の見直しと減税に力を入れたいと訴えます。

【大貫 学氏】

無所属・新人の大貫 学氏６８歳は国民の暮らしを豊かにするため、立候補することを決めました。「ジャパンファースト」を掲げ、自身の試みの計算で出したという財源を元に国民に１人あたり年間３３０万円を支給するほか、農家や芸術家などには増額することなどを訴えています。選挙活動は１人で行い、選挙の掲示板にポスターを貼って回るなど支持の拡大に取り組みます。