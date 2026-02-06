栃木県内で２月１日までの１週間に報告された感染症の状況が発表され、インフルエンザの感染者の数は前の週の２．７倍となり今シーズン２度目の警報レベルとなりました。

県内の定点医療機関で１月２６日から２月１日までの間に報告されたインフルエンザの感染者の数は１７８９人と４週連続で増加しました。

一つの医療機関あたりでは３８．０６人となり、警報開始の基準となる３０人を超え、県内全体で警報レベルとなりました。

また保健所管内別では宇都宮市、県南、県北、安足の４つの地区で警報レベルとなっているほか県東地区で注意報レベルとなっています。

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、前の週から１人増え１０８人で２週連続増加しました。

県西地区では警報レベルが続いています。

伝染性紅斑いわゆる「りんご病」は前の週から６人増えて７人でした。

７人全員は県西地区からの報告でこの地区は警報レベルとなりました。

新型コロナウイルスは前の週から４２人増えて３１９人と４週連続で増加しました。

次に感染者の全ての数を報告する５類に分類されている麻疹です。

麻疹は、発熱や咳といった風邪のような症状のあと、発疹が現れ、千人に一人の割合で脳炎を発症すると言われています。

感染者の数は去年（２０２５年）１年間で１人だったのに対し、今年（２０２６年）に入り２月１日までの間で３人報告されています。

麻疹の感染力は非常に強いとされ、県では感染を疑う症状が現れた場合は速やかに医療機関を受診するよう呼び掛けています。